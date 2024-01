Capital Estate Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild und in der Kommunikationsfrequenz von Capital Estate in den sozialen Medien festgestellt. Daher erhält die Aktie von uns eine neutrale Bewertung. Auch das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs wird kritisch betrachtet, da es aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -6,28 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Deshalb wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von unseren Analysten als "schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,21 HKD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 0,179 HKD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -14,76 Prozent liegt. Der GD50 der letzten 50 Tage hat hingegen einen Stand von 0,18 HKD, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 10 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie momentan als überverkauft eingestuft wird. Dahingegen liegt der RSI25 bei 43,75, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend wird Capital Estate in Bezug auf die Stimmungslage, Dividendenpolitik, technische Analyse und Relative Strength Index unterschiedlich bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in einigen Bereichen und "Neutral" in anderen führt.