Capital Estate Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Aktienkurs von Capital Estate verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,88 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" im Durchschnitt um 1,4 Prozent, was zu einer Underperformance von -27,28 Prozent für Capital Estate führte. Der Sektor "Zyklische Konsumgüter" erzielte eine mittlere Rendite von 9,34 Prozent im vergangenen Jahr, wobei Capital Estate um 35,22 Prozent hinter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Capital Estate-Aktie liegt bei 47, was eine "Neutral"-Bewertung bedeutet. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 75,68, was darauf hinweist, dass Capital Estate hier überkauft ist. Daher wird das Wertpapier nach der RSI-Bewertung insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -19,05 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist eine Abweichung von -5,56 Prozent auf, wodurch die Aktie ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating bedacht wird. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Capital Estate-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.