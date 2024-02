Capital Environment Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Capital Environment":

Die Anleger-Stimmung bei Capital Environment in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist neutral. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 11,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 11,85 Prozent (Branche: Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Capital Environment eine Bewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Capital Environment aktuell bei 0,12 HKD liegt, während der Kurs der Aktie selbst bei 0,11 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -8,33 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage hat einen Stand von 0,11 HKD, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Capital Environment liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51, was auch als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Neutral".