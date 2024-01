Capital Environment Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf Capital Environment wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 23,53 Punkten, was bedeutet, dass Capital Environment als überverkauft eingestuft wird und eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 42,71, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität im Internet kann Stimmungen verstärken oder ändern und somit neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Capital Environment wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was insgesamt zu einem "Neutral" im langfristigen Stimmungsbild führt.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Capital Environment aktuell 6,44 und liegt damit 97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, wodurch eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe resultiert.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Capital Environment. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

