Capital Environment Aktie: Ruhe bewahren!

Die technische Analyse der Capital Environment-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,12 HKD liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,111 HKD, was einem Unterschied von -7,5 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 0,11 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt in ähnlicher Höhe (+0,91 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie auf kurzfristigerer Basis.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Capital Environment-Aktie zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet, führt zu einer "Neutral"-Einstufung mit einem RSI-Niveau von 50 und einem RSI25-Niveau von ebenfalls 50.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,85 Prozent erzielt und liegt damit im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") 20,84 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -5,7 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 23,15 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.