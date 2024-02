Capital Environment Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Capital Environment":

Die Dividendenrendite von Capital Environment beträgt derzeit 0 Prozent, was 11,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Capital Environment mit einem Wert von 6,44 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" ist. Das Branchen-KGV liegt bei 162,73, was einer Unterbewertung um 96 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Anleger-Stimmung zu Capital Environment in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie die Einschätzung "Neutral".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Aktie von Capital Environment in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,85 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt um -7,16 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -21,69 Prozent für Capital Environment. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite des Unternehmens mit -8,67 Prozent unter dem Durchschnitt von -20,17 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.