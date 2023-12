Capital Drilling Aktie: Das kann keiner glauben

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Wir haben uns die Aktie von Capital genauer angesehen und festgestellt, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Capital hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Bei der technischen Analyse der Aktie von Capital zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 87,82 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 88 GBP liegt, was einer Differenz von +0,2 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine positive Differenz von +10,97 Prozent, was zu einem guten Rating führt. Insgesamt wird die Capital-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Capital-Aktie liegt bei 30, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI weder überkauft noch -verkauft, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Capital.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich bei Capital ein Verhältnis von 3 zum Aktienkurs, was eine negative Differenz von -4,97 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" ergibt. Daher erhält Capital in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.