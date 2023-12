Capital Drilling Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktienkurse von Capital lässt sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Laut Analysten waren die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen neutral. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in Bezug auf Capital diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Aufgrund dieser Betrachtungen wird die Aktie von Capital als "neutral" eingestuft.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Capital-Aktie der letzten 200 Handelstage aktuell bei 88,4 GBP liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 79,4 GBP (Unterschied -10,18 Prozent), was zu einer "schlechten" Bewertung der Aktie führt. Wenn wir jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt dieser bei 78,73 GBP, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (+0,85 Prozent). Auf dieser Grundlage erhält die Aktie daher eine "neutral"-Bewertung.

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analysten Capital bewertet, wobei alle 2 Bewertungen als "gut" eingestuft wurden. Dies ergibt im Durchschnitt ein "gut"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber anhand der abgegebenen Kursziele könnte die Aktie um 101,51 Prozent steigen, was zu einer "guten" Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 47,62 Punkten, was bedeutet, dass die Capital-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Capital also eine "neutral"-Bewertung basierend auf dem Relative Strength Index.

Capital Drilling kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Capital Drilling jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Capital Drilling-Analyse.

Capital Drilling: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...