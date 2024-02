Capital, Counties Properties Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die technische Analyse der Shaftesbury Capital PLC-Aktie zeigt positive Signale. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 6,4 GBP, was einen Abstand von +1956,25 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 131,6 GBP bedeutet. Dies ergibt die Einstufung "Gut". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 22,09 GBP, was einer Differenz von +495,74 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 57, was ein "Neutral"-Rating ergibt. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 4,82, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit ein "Gut"-Rating zur Folge hat. Insgesamt liefert die RSI-Analyse ein "Gut"-Rating für Shaftesbury Capital PLC.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen bezüglich der Aktie ist neutral, sowohl die Kommentare als auch die Themen der Nutzer sind überwiegend neutral. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen.

Insgesamt zeigt die technische Analyse gemischte Signale, wobei die Stimmungslage in den sozialen Medien auf eine negative Entwicklung hindeutet. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.