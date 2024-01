Capital, Counties Properties Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Shaftesbury Capital PLC eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Shaftesbury Capital PLC daher eine "Gut"-Einschätzung. Die durchschnittlichen Schlusskurse der Aktie für die letzten 200 Handelstage und die letzten 50 Handelstage liegen jeweils bei 118,54 GBP bzw. 124,78 GBP. Der letzte Schlusskurs von 130,7 GBP weicht somit +10,26 Prozent bzw. +4,74 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Allerdings ergibt sich auf der kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating, und die Aktie erhält eine "Neutral"-Bewertung. Der Relative Strength Index (RSI) für die Shaftesbury Capital PLC-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 75, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Einstufung. In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden, daher wird die Aktie hier ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt erhält Shaftesbury Capital PLC also mehrheitlich positive Bewertungen, jedoch mit einigen neutralen und negativen Einschätzungen in bestimmten Bereichen.

