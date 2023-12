Capital City Bank Aktie: Unfassbarer Gewinn!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen überwiegend eine positive Stimmungslage unter den Anlegern. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an und es gab keine negativen Diskussionen. An weiteren vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Capital City Bank diskutiert. Insgesamt bewertet die Redaktion die Aktie daher als "Gut" im Anleger-Sentiment.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Finanzen" ergibt sich, dass die Rendite von Capital City Bank mit -4,85 Prozent mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Handelsbanken" verzeichnet eine mittlere Rendite von -2,44 Prozent, wobei Capital City Bank mit 2,41 Prozent darunter liegt. Aus dieser Entwicklung ergibt sich ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite beträgt 2,65 Prozent und liegt damit 135,98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken, 138,63). Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Capital City Bank-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividende wird dabei in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Capital City Bank liegt bei 9,43, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 16 liegt. Der genaue Abstand beträgt 41 Prozent. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie daher als "günstig" bezeichnet werden und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".