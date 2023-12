Capital Asset Planning Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die technische Analyse der Capital Asset Planning-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 745,31 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 757 JPY liegt, was einer Abweichung von +1,57 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 732 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe diesem Wert, mit einer Abweichung von +3,42 Prozent. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurde die Capital Asset Planning-Aktie in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutral bewertet. Die Anlegerstimmung auf dieser Ebene wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Capital Asset Planning-Aktie derzeit mit einem Wert von 21,82 überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 46, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden registriert. Daher erhält die Capital Asset Planning-Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen daher auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments mit einem "Neutral"-Rating versehen.