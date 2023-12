Capital Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Dividendenrendite für Capital beträgt derzeit 1,72 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 0,45 Prozent liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "gut".

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance im Finanzsektor verzeichnet Capital eine Rendite von -10,38 Prozent, was mehr als 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einem "schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Aktienkurs um +18,48 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist die Aktie eine Abweichung von +9,86 Prozent auf. Demnach erhält Capital in der einfachen Charttechnik ein "gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Capital liegt bei 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,68 als unterbewertet betrachtet wird. Aus fundamentaler Sicht erhält das Unternehmen daher ebenfalls eine "gut"-Bewertung.