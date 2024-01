Capital Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Aktienkurs von Capital hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,8 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Finanzen" eine Unterperformance von 15,19 Prozent darstellt. Dies liegt 6,31 Prozent unter der mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken", die bei 1,51 Prozent liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Capital mit 1,72 Prozent eine Rendite auf, die 137,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Handelsbanken" hat im Vergleich eine durchschnittliche Dividendenrendite von 138. Die Aktie wird daher als ein unrentables Investment angesehen und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Capital eingestellt waren. Es gab insgesamt fünf positive und zwei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen der letzten ein bis zwei Tage waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Capital eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Capital-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 19,37 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 23,41 USD lag, was einer Abweichung von +20,86 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (22,23 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+5,31 Prozent Abweichung) und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung. Zusammenfassend erhält die Capital-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.