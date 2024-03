Capital Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Capital-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,36 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,48 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -0,98 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führt zu einer neutralen Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Im fundamentalen Bereich weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 7 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als unterbewertet gilt. Für jeden Euro Gewinn von Capital zahlt die Börse 7,98 Euro, was 94 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 134.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt. Dies resultiert aus einer negativen Stimmung in den sozialen Medien, was zu einer schlechten Bewertung in diesem Kriterium führt. Zudem wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Capital-Aktie aufgrund der Dividendenrendite, der technischen Analyse, des KGV und des Sentiments eine insgesamt schlechte Bewertung.