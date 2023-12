Capital Aktie: Es geht auch anders!

Die Finanzanalyse von Capital zeigt, dass das Unternehmen bei der Dividende im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken niedriger abschneidet. Mit einer Dividendenrendite von 1,72 % liegt Capital um 136,79 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Hinblick auf die Fundamentaldaten zeigt sich jedoch eine unterbewertete Aktie, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,96 aktuell 45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält Capital eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf den Aktienkurs hat Capital in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,8 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Handelsbanken-Branche im Durchschnitt um 0,87 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -5,67 Prozent führt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Capital in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Intensität der Diskussionen und die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie auf ein normales Niveau hinweisen.

Insgesamt wird die Aktie von Capital daher mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft, basierend auf den Dividenden, den Fundamentaldaten, dem Aktienkurs und dem Sentiment in den sozialen Medien.

