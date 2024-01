Capital Aktie: Bloß aufpassen!

Die Analystenbewertung der Aktie von Capital zeigt gemischte Einschätzungen. In den letzten zwölf Monaten erhielt die Aktie eine gute Bewertung, zwei neutrale Bewertungen und keine schlechte Bewertung. Aufgrund dieser Bewertungen wird die langfristige Einstufung als "Neutral" angesehen. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 21,67 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 24,32 USD eine erwartete Kursentwicklung von -10,91 Prozent ergibt. Dies führt zu einer negativen Einschätzung der Aktie als "Schlecht" und insgesamt zu einer neutralen Bewertung.

Im Branchenvergleich zur Finanzbranche zeigt sich, dass die Aktienperformance von Capital mit einer Rendite von -4,8 Prozent mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche der Handelsbanken erzielte in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 2 Prozent, wobei Capital mit 6,8 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Capital-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis positive Bewertungen erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 19,19 USD, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 21,85 USD liegt. Beide Werte zeigen einen positiven Abstand zum aktuellen Schlusskurs und führen zu einer insgesamt positiven Einschätzung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf die Dividende weist Capital eine Rendite von 1,72 Prozent auf, was 137,09 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu der Einschätzung als "Schlecht" in Bezug auf die Rentabilität als Investment.

Insgesamt zeigen die Analystenbewertung, der Branchenvergleich, die technische Analyse und die Dividendenrendite gemischte Signale für die Aktie von Capital.