Capita Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei der Analyse von Capita wurden sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 37,74 Punkten, was bedeutet, dass die Capita-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 43,54, dass Capita weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher auch hier ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Capita somit eine "Neutral"-Bewertung für den Relative Strength Index.

Ein weiterer Faktor, der bei der Analyse von Aktien berücksichtigt wird, ist das Sentiment und Buzz, also die Stimmung rund um die Aktien. Die Anzahl der Beiträge und Diskussionen sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Untersuchung von Capita zeigte die Beitragsanzahl eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Capita weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält Capita bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Capita mit 22 GBP inzwischen +14,11 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf -12,46 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Capita. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt erhält Capita somit von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.