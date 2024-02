Capita Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Capita":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Für Capita ergibt sich ein 7-Tage-RSI von 42,79 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,89, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt für Capita unter dem aktuellen Schlusskurs liegen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Analysten schätzen die Aktie von Capita auf langfristiger Basis als "Gut" ein und prognostizieren ein Kursziel von 49 GBP, was einer Erwartung von 166,3 Prozent entspricht.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Capita in den letzten 12 Monaten eine Performance von -38,65 Prozent erzielt hat, während andere Unternehmen der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 2,34 Prozent gestiegen sind. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.