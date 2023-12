Capita Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Capita":

Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf die Aktie von Capita ist laut den Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt neutral. Eine Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen ergab, dass in den Diskussionen vor allem negative Themen im Vordergrund standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führte.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Capita von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 3 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was langfristig zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Innerhalb eines Monats wurden 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was in der kurzfristigen Bewertung zu einem "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Capita liegt bei 49 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung von 128,54 Prozent entspricht, und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Capita-Aktie von 21,44 GBP mit einer Entfernung von -17,03 Prozent vom GD200 (25,84 GBP) ein negatives Signal darstellt. Jedoch weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 18,5 GBP auf, was zu einem positiven Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Capita-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. In Bezug auf Capita beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 34,19 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 33,51 Punkten führt zu einer neutralen Bewertung. Somit wird die Aktie von Capita unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.