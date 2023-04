Capita Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Capita":

Für die Aktie Capita aus dem Segment "Human Resource & Employment Services" wird an der heimatlichen Börse London am 25.04.2023, 01:47 Uhr, ein Kurs von 34.26 GBP geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Capita auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Capita liegt mit einer Dividendenrendite von 4,26 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die "Professionelle Dienstleistungen"-Branche hat einen Wert von 1,82, wodurch sich eine Differenz von +2,44 Prozent zur Capita-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Buy"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Capita haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Capita-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Capita-Aktie. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Capita-Wertpapier vom letzten Monat ist "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 41,5 GBP. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 21,13 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (34,26 GBP) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Capita somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.