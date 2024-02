Capita Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Weitere Suchergebnisse zu "Capita":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für ihre Bewertung. Je niedriger das KGV, desto preisgünstiger erscheint die Aktie. Im Fall von Capita liegt das KGV bei 6,36, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einem Abstand von 88 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Professionelle Dienstleistungen" von 55. Daher wird die Aktie aufgrund des niedrigen KGVs als "günstig" eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung hat Capita in den letzten 12 Monaten 3 Mal das Rating "Gut", 0 Mal das Rating "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" erhalten. Langfristig wird der Titel also von institutioneller Seite aus als "Gut" bewertet. Für den aktuellen Kurs von 17,73 GBP erwarten Analysten eine Entwicklung von 176,37 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 49 GBP an. Diese Entwicklung wird ebenfalls als "Gut" eingestuft, was zu einer insgesamt positiven Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Capita liegt bei 61,74 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating von 64,56 Punkten. Somit wird Capita insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz im Vergleich zu den vergangenen Monaten üblich war. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält Capita insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund dieser weichen Faktoren.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass Capita gemischte Bewertungen erhält, wobei fundamentale Kriterien und die Analysteneinschätzung positiv ausfallen, während der RSI und das Sentiment zu einer neutralen bis negativen Einschätzung führen. Anleger sollten daher verschiedene Aspekte berücksichtigen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.