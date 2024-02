Capita Aktie: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "Capita":

Capita-Aktie: Fundamentale Analyse und Branchenvergleich

Die Capita-Aktie wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 6,36 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 62,05 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Zur Beurteilung des aktuellen Zustands der Aktie wird auch der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 42,79 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso erhält der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis ein "Neutral"-Rating, da er bei 52,89 liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien erhält die Capita-Aktie eine positive Bewertung. In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare, was auf eine steigende Aufmerksamkeit und eine positive Stimmung der Marktteilnehmer hindeutet. Daher wird der Capita-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich zugeschrieben.

Im Vergleich zur "Professionelle Dienstleistungen"-Branche hat die Capita-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -38,65 Prozent verzeichnet, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 2,34 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich.

Zusammenfassend zeigt die fundamentale Analyse, dass die Capita-Aktie unterbewertet ist, während die technische Analyse ein neutrales Rating ergibt. Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien deuten auf eine positive Stimmung hin, jedoch zeigt der Branchenvergleich eine Unterperformance. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Investmententscheidung berücksichtigen.