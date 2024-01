Capita Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Einschätzung einer Aktie kann viele Faktoren umfassen, darunter auch die Stimmung und Diskussionen im Internet. Eine Analyse von Capita zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell zeigt der RSI für Capita einen überverkauften Wert, was als "gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein neutraler Wert, was zu einer Gesamteinstufung von "gut" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Capita neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass Capita als neutral eingestuft wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen eine Abweichung von ca. 3% auf, was zu einer Gesamtbewertung als "neutral" führt.