Capita Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktie von Capita war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. Es gab keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Das Anleger-Sentiment wird heute daher als neutral bewertet.

Bei der technischen Analyse wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) für Capita herangezogen. Der RSI7 liegt bei 51,85 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird für den 7-Tage-RSI eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der 25-Tage-RSI liegt bei 29,69, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Capita mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 11,61 Prozent. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von Seiten der Redaktion.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Capita mit 6,36 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Somit erhält die Aktie aufgrund fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung.