Capita Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die technische Analyse der Capita-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 25,07 GBP für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 21,78 GBP, was einem Unterschied von -13,12 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Analyse des 50-Tages-Durchschnitts von 19,37 GBP liegt der letzte Schlusskurs darüber (+12,44 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält die Capita-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Dividenden schüttet Capita derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der professionellen Dienstleistungen. Mit einem Unterschied von 11,7 Prozentpunkten (0 % gegenüber 11,7 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Capita. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Capita unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Fundamental betrachtet ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Capita-Aktie mit 6,36 im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" (52,58) um 88 Prozent niedriger. Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt somit aus der Perspektive der fundamentalen Analyse zu einer Einstufung von "Gut".