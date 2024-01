Capita Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die technische Analyse der Capita-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 369,37 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 377 JPY weicht somit um +2,07 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (366,06 JPY) weicht mit +2,99 Prozent Abweichung nahezu gleichmäßig vom letzten Schlusskurs ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Capita-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird für die Capita-Aktie der RSI7 auf 23,08 Punkten ermittelt, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Capita weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Capita-Wertpapier also ein "Gut"-Rating für diesen Abschnitt.

Die Einschätzung der Stimmung rund um die Capita-Aktie basierend auf weichen Faktoren wie sozialen Medien und Nutzerkommentaren ergibt eine neutrale Bewertung. Die Analyse zeigt, dass die Stimmung und die diskutierten Themen neutral waren, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Capita-Aktie. Die Beitragsanzahl und die Stimmungsänderung zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer neutralen Einschätzung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes führt.