Capita ADR Aktie: Der absolute Knall!

Die Dividendenpolitik des Unternehmens Capita liegt derzeit deutlich unter dem Branchendurchschnitt für Professionelle Dienstleistungen. Mit einer Differenz von 11,7 Prozentpunkten (0 % gegenüber 11,7 %) wird die Dividendenpolitik als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs ergibt ein Branchenvergleich, dass die Performance von Capita im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Sektor "Industrie" um 18 Prozent niedriger liegt, mit einer Rendite von -8,77 Prozent. Die Branche "Professionelle Dienstleistungen" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 6,45 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Capita mit 15,21 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Anhand einer technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Capita-Aktie am letzten Handelstag bei 21,78 GBP lag, was einem Unterschied von -13,12 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (25,07 GBP) entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts zeigt jedoch eine positive Entwicklung, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigen Analysebasis führt. Insgesamt erhält Capita für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Im Bereich der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Capita-Aktie mit 6,36 im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" (52,58) um 88 Prozent niedriger liegt. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt aus fundamentaler Perspektive zu einer Einstufung als "Gut".