Capita ADR Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu analysieren. Für Capita liegt der RSI derzeit bei 69,56, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 53 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Analysteneinschätzungen erhält Capita insgesamt ein "Gut", basierend auf 3 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Empfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Capita beträgt 49 GBP, was auf eine positive Kursentwicklung von 146,23 Prozent hindeutet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im "Industrie"-Sektor hat Capita im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,78 Prozent erzielt, was 28,04 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Professionelle Dienstleistungen"-Branche liegt die Rendite der Aktie mit 27,16 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Diskussion über Capita. Die reduzierte Aufmerksamkeit und Diskussion in den letzten Wochen führen zu einer insgesamt negativen Bewertung der Aktie.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für Capita, wobei die technische Analyse neutral ist, die Analystenbewertung positiv ausfällt, aber die Rendite im Vergleich zu anderen Aktien und die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien eher negativ sind.