CapitaLand Retail China-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung abgeschätzt werden. Die Analysten haben die CapitaLand China Trust auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die CapitaLand China Trust in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Stimmung hinsichtlich der CapitaLand China Trust als "Gut" eingestuft werden muss.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Somit erhält die CapitaLand China Trust-Aktie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der CapitaLand China Trust mittlerweile auf 0,96 SGD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,925 SGD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -3,65 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Auf der anderen Seite hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 0,84 SGD, was bedeutet, dass die Aktie mit +10,12 Prozent Abstand ein "Gut" erhält. Somit wird die Gesamtnote als "Gut" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die CapitaLand China Trust-Aktie hat einen Wert von 28, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie überverkauft und erhält somit auch hier eine "Gut"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für CapitaLand China Trust.