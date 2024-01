CapitaLand Retail China Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Aktie von CapitaLand China Trust wird anhand verschiedener Faktoren bewertet, darunter auch die Sentiments und Buzz in der Online-Kommunikation. In den letzten Monaten war die Diskussionsintensität durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderungen hat sich kaum verändert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen positiv, insbesondere in den letzten beiden Wochen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der CapitaLand China Trust um 6,25 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50 hingegen weist auf ein "Gut"-Signal hin, da der Abstand +5,88 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 87,5, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 hingegen führt zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtrating von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von CapitaLand China Trust, wobei die Anleger-Stimmung positiv ist, die technische Analyse jedoch gemischte Signale liefert. Es bleibt abzuwarten, wie sich dies auf die zukünftige Entwicklung der Aktie auswirken wird.