CapitaLand Retail China Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

CapitaLand China Trust wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, so unsere Redaktion. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut".

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von langfristigen Stimmungsbildern unter Investoren und Nutzern im Internet. Unsere Untersuchung ergab, dass die Aktie von CapitaLand China Trust auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erhält.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der CapitaLand China Trust-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,89 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,74 SGD) liegt also deutlich darunter (-16,85 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass CapitaLand China Trust momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Beim 25-Tage-RSI liegt die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die CapitaLand China Trust-Aktie damit als "Gut" bewertet.