CapitaLand Retail China Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Relative Strength Index (RSI) für die CapitaLand China Trust zeigt eine überverkaufte Situation an, da er bei 28,57 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 31, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie, ergibt die Untersuchung eine neutrale Bewertung. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Daher wird die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse erhält die CapitaLand China Trust eine gemischte Bewertung. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 0,97 SGD, während der Aktienkurs bei 0,88 SGD liegt, was einer Abweichung von -9,28 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage bei 0,83 SGD, was einer Abweichung von +6,02 Prozent entspricht. Dadurch wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Diskussionen über die CapitaLand China Trust in den sozialen Medien zeigen hauptsächlich neutrale Themen an, wodurch das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend wird die Aktie von CapitaLand China Trust in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.