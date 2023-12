CapitaLand Retail China Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussion über Aktien in den sozialen Medien. Dadurch ergeben sich neue Einschätzungen für bestimmte Aktien, wie zum Beispiel bei CapitaLand China Trust. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Stimmungsänderung der Aktie hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die CapitaLand China Trust derzeit auf einem neutralen Niveau befindet. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 0,97 SGD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,925 SGD liegt, was einer Abweichung von -4,64 Prozent entspricht. In den letzten 50 Tagen lag der gleitende Durchschnittskurs bei 0,83 SGD, was einer Abweichung von +11,45 Prozent entspricht und somit als positiv bewertet wird.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils neutral gegenüber CapitaLand China Trust. Es gab hauptsächlich positive Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die CapitaLand China Trust daher eine positive Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) für die CapitaLand China Trust zeigt eine überverkaufte Situation an, was zu einer positiven Bewertung führt. Sowohl der RSI für 7 Tage als auch der RSI25 für 25 Tage deuten auf eine überverkaufte Situation hin, was insgesamt zu einer positiven Einstufung für diese Kategorie führt.