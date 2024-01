CapitaLand Mall Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell hat die CapitaLand Integrated Commercial Trust einen RSI-Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung des Signals als "Neutral". Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 32, was darauf hinweist, dass die Aktie auch hier weder überkauft noch überverkauft ist. Die Gesamteinstufung des RSI für die Aktie lautet daher "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die CapitaLand Integrated Commercial Trust besonders positiv diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigt in die positive Richtung, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der CapitaLand Integrated Commercial Trust aktuell bei 1,93 SGD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 2 SGD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +3,63 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 1,89 SGD angenommen, was einer Differenz von +5,82 Prozent entspricht und ein "Gut"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen bei der CapitaLand Integrated Commercial Trust nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.