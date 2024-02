CapitaLand Mall Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf seinen Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Dieser Indikator wird oft im Finanzmarkt eingesetzt und liefert wichtige Einblicke. Bei der Bewertung von CapitaLand Integrated Commercial Trust haben wir uns den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis angesehen. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 58,82 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Für den RSI25 gilt dasselbe, mit einem Wert von 56 und ebenfalls einem "Neutral"-Rating. Somit erhält CapitaLand Integrated Commercial Trust eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber CapitaLand Integrated Commercial Trust eingestellt waren, mit drei positiven und einem negativen Tag. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält CapitaLand Integrated Commercial Trust daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Bei der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 1,93 SGD, während der aktuelle Kurs bei 1,95 SGD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +1,04 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 1,98 SGD, was einer Distanz von -1,52 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die CapitaLand Integrated Commercial Trust somit ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Daher erhält die CapitaLand Integrated Commercial Trust-Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.