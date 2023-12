CapitaLand Investment Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Digital Realty Trust":

Die Anleger-Stimmung bei Capitaland Investment -Singapore ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen beiden Wochen dominierten besonders negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Zusätzlich wurden durch die Analyse der sozialen Medien 2 negative und 1 positive Handelssignale identifiziert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Die Sentiment und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Capitaland Investment -Singapore in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Capitaland Investment -Singapore-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -8,46 Prozent beim Vergleich des aktuellen Kurses mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer schlechten Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine neutrale Bewertung.

Insgesamt erhält Capitaland Investment -Singapore somit eine neutrale Bewertung für die einfache Charttechnik.

