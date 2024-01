CapitaLand Investment Aktie: Das macht sprachlos!

Bei der Bewertung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz eine wichtige Rolle. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein entscheidender Aspekt dabei. Im Fall von Capitaland Investment -Singapore zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung in Bezug auf diesen Faktor führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und resultiert ebenfalls in einer neutralen Einstufung. Insgesamt wird die Aktie somit als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen überwiegend positiv. In den vergangenen Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was dazu führt, dass die Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut" ausfällt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Aktie aktuell bei 3,28 SGD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 3 SGD liegt. Dieser Abstand von -8,54 Prozent führt zu einer schlechten Einstufung. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 3,03 SGD, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamteinschätzung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Capitaland Investment -Singapore zeigt einen Wert von 50, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25 mit einem Wert von 53 führt zu einer neutralen Bewertung. Somit ergibt sich auch in dieser Kategorie eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aktie von Capitaland Investment -Singapore in Bezug auf verschiedene Faktoren wie Diskussionsintensität, Anleger-Stimmung, technische Analyse und Relative Strength Index insgesamt neutral bewertet wird.