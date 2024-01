CapitaLand Investment Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die technische Analyse der Capitaland Investment-Singapore-Aktie ergibt aus den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 3,27 SGD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 3,03 SGD, was einem Unterschied von -7,34 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 3,04 SGD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (-0,33 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Insgesamt erhält die Capitaland Investment-Singapore somit eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 69,57, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 49,45 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral" anhand des RSI.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität für die Capitaland Investment-Singapore, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung aufgrund der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare und Themen rund um die Capitaland Investment-Singapore in den vergangenen ein bis zwei Tagen. Somit erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergibt hingegen eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung und eine "Schlecht"-Einstufung auf der Ebene der Handelssignale für die Capitaland Investment-Singapore.