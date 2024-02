Capinfo Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Capinfo diskutiert, wobei ausschließlich positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Capinfo beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Capinfo beträgt das aktuelle KGV 6, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen", die im Durchschnitt ein KGV von 42 haben, als unterbewertet angesehen wird. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, wird oft auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen. Für Capinfo ergibt sich ein RSI von 40, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,15, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Neutral".

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Capinfo beträgt 6,15 Prozent, was 1,95 Prozent über dem Mittelwert (4,2) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik bekommt Capinfo eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.