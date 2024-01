Capinfo Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Capinfo derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 liegt bei 0,34 HKD, während der Aktienkurs (0,305 HKD) um -10,29 Prozent darüber liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,32 HKD, was einer Abweichung von -4,69 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" zu bewerten. Insgesamt ergibt sich also die Bewertung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Capinfo ist neutral, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch in den letzten Tagen gab es kein starkes Interesse an positiven oder negativen Themen rund um Capinfo. Insgesamt ist die Analyse der Anleger-Stimmung damit neutral zu bewerten.

Fundamental gesehen gilt die Aktie von Capinfo als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 6,39 liegt sie insgesamt 85 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen", der bei 42,65 liegt. Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Capinfo derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 0,34 Prozentpunkte (5,78 % gegenüber 6,12 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft wird.