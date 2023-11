Capinfo Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Capinfo-Aktie übertrifft Branchendurchschnitt um 15,5 Prozent

Die Capinfo-Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 27,24 Prozent erzielt. Dies übertrifft deutlich den Durchschnittsanstieg von 11,74 Prozent für ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche. Somit liegt die Outperformance von Capinfo bei beachtlichen +15,5 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnte Capinfo eine Überperformance verzeichnen, da der Durchschnitt eine Rendite von -1,5 Prozent im letzten Jahr aufwies, während Capinfo um 28,74 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese starke Leistung in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

RSI-Bewertung führt zu einem "Schlecht"-Rating

Der Relative Strength Index (RSI) für die Capinfo-Aktie zeigt, dass sie in den letzten 7 Tagen einen Wert von 100 erreicht hat, was auf eine Überkauftheit hinweist und eine "Schlecht"-Bewertung zur Folge hat. Im Vergleich dazu ist der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 50 neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Capinfo.

Capinfo unterbewertet laut fundamentalen Analyse

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Capinfo einen Wert von 6,48 auf, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der "IT-Dienstleistungen"-Branche. Das Branchen-KGV liegt bei 46,13, was einer Unterbewertung von 86 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Anleger-Stimmung neutral

Das Anleger-Sentiment für Capinfo ist neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge festgestellt wurden. In den sozialen Medien wurden in den letzten Tagen weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.