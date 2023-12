Capgemini Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Capgemini":

Die technische Analyse zeigt, dass die Capgemini derzeit eine gute Wertentwicklung aufweist. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 170,14 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 191,1 EUR liegt, was einer Abweichung von +12,32 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 178,8 EUR, was einer Abweichung von +6,88 Prozent entspricht und die Aktie ebenfalls als "Gut"-Wert einstuft. Das Gesamtrating basierend auf der technischen Analyse ist somit "Gut".

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Capgemini-Aktie mit 59,02 Prozent deutlich über dem Durchschnitt der "Informationstechnologie"-Branche, der bei 0 Prozent liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um die Capgemini-Aktie haben sich jedoch im letzten Monat verschlechtert. Die Stimmungslage der Anleger trübte sich ein, und die Diskussionsintensität nahm ab, was zu einem "Schlecht"-Rating in diesen beiden Kategorien führte.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen überwiegend positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment ein überwiegend positives Bild der Capgemini-Aktie.

