Capgemini Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Aktie von Capgemini wird derzeit aufgrund ihrer fundamentalen Kriterien als "Neutral" bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 27,08 und damit auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der Abstand zum Durchschnitt beträgt aktuell 0 Prozent, während das durchschnittliche KGV der Branche "IT-Dienstleistungen" bei 0 liegt.

Die Stimmung bezüglich Capgemini hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert und wird daher als "Neutral" bewertet. In den sozialen Medien wurde jedoch eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Capgemini beträgt 1,11 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Durchschnitt von 1,53 Prozent. Insgesamt wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus der gleichen Branche liegt Capgemini mit einer Rendite von 59,02 Prozent deutlich darüber. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche selbst erreichte eine mittlere Rendite von 0 Prozent. Diese positive Entwicklung der Capgemini-Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

