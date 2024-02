Capgemini Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Capgemini":

Der Aktienkurs von Capgemini hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 59,02 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche eine Outperformance von +59,02 Prozent bedeutet. In Bezug auf den "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Capgemini sogar um 59,02 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Capgemini beträgt derzeit 27, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" als neutral eingestuft wird. Die Dividendenrendite von Capgemini liegt bei 1,11 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine positive Bewertung und somit ein "Gut"-Rating für das Unternehmen ergibt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 19,64 Punkten, was darauf hinweist, dass die Capgemini-Aktie überverkauft ist. Auch der RSI25, der etwas längerfristige Index, zeigt mit einem Wert von 23,22 eine überverkaufte Situation an. Aufgrund dieser Bewertungen erhält Capgemini auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.