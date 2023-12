Capgemini Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Weitere Suchergebnisse zu "Capgemini":

Die französische IT-Dienstleistungsfirma Capgemini hat kürzlich eine positive Dividendenbewertung von +1,11 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt erhalten. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt aktuell bei 1. Dies spiegelt eine gute Dividendenpolitik wider, die von Analysten positiv bewertet wird.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Capgemini mit 27,08 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, da es weder unter- noch überbewertet ist.

Die Stimmungen und Einschätzungen rund um Capgemini in den sozialen Medien zeigen gemischte Signale. Während in den Kommentaren und Meinungen in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen zu finden waren, wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung des Unternehmens. Die Anlegerstimmung wird als "neutral" angemessen bewertet, wobei acht Handelssignale in diesem Zeitraum ein negatives Bild zeigen.

In der technischen Analyse erhält die Capgemini-Aktie eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht aufgrund einer Abweichung von +10,8 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Im Gegensatz dazu zeigt die Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von nur +4,98 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine positive Bewertung für die einfache Charttechnik.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Capgemini in Bezug auf Dividendenpolitik und technische Analyse positiv bewertet wird, während die fundamentale Bewertung neutral ausfällt. Die Anlegerstimmung wird ebenfalls als neutral eingestuft, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien.