Capgemini Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Capgemini eine Rendite von 59,02 Prozent, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Daher wird die Aktie insgesamt positiv bewertet. Allerdings hat sich die Stimmung der Anleger in den letzten Wochen eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität hat abgenommen, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Capgemini liegt mit 27,08 auf einem vergleichbaren Niveau wie der Durchschnitt der Branche "IT-Dienstleistungen". Daher wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als neutral eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer guten Bewertung auf dieser Ebene führt. Allerdings wurden auch einige schlechte Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt negativen Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Capgemini-Aktie, mit positiven und negativen Aspekten, die Anleger sollten daher die Entwicklung weiterhin aufmerksam verfolgen.