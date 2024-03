Capgemini Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Capgemini":

Capgemini hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 59,02 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der IT-Dienstleistungsbranche eine Outperformance von +59,02 Prozent darstellt. Auch im Bereich Informationstechnologie übertrifft Capgemini mit einer Rendite von 59,02 Prozent den Durchschnitt um 0 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Capgemini in den letzten Wochen jedoch deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Trotzdem zeigt die erhöhte Aktivität in den sozialen Medien ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln positive und negative Meinungen wider, wobei in den letzten Wochen insgesamt mehr positive Meinungen zu erkennen sind. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer neutralen Einstufung des Unternehmens führt. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie im Vergleich zur 200-Tage-Linie eine "Gut"-Bewertung erhält, während das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ist die Redaktion zu dem Schluss gekommen, dass die Anlegerstimmung die Aktie von Capgemini angemessen mit "Gut" bewertet.