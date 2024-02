Capgemini Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "Capgemini":

Die Capgemini-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 177,06 EUR gehandelt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 217,7 EUR, was einem Unterschied von +22,95 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (199,21 EUR) schließt die Capgemini-Aktie mit einem Plus von +9,28 Prozent und wird daher ebenfalls mit "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie eine positive Einschätzung für die einfache Charttechnik.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger die Aktienkurse beeinflussen. Analysen sozialer Plattformen zeigen überwiegend positive Kommentare und Themen rund um Capgemini in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft. Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht" Bewertung, da von acht Signalen sechs negativ und nur zwei positiv sind.

Mit einer Dividendenrendite von 1,11 Prozent liegt Capgemini über dem Branchendurchschnitt von 0%. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 28,7 Punkten, was auf eine Überverkauftheit der Aktie hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 26,12 eine Überverkauftheit und erhält daher ebenfalls eine positive Bewertung.

Insgesamt erhält die Capgemini-Aktie aufgrund der technischen Analyse, der Anlegerstimmung, der Dividende und des Relative Strength Index eine positive Gesamtbewertung.