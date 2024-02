Capgemini ADR Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Stimmung der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Diskussionsintensität über die Capgemini-Aktie blieb jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Bereich führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Capgemini in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 59,02 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "IT-Dienstleistungen"-Branche eine überdurchschnittliche Entwicklung darstellt. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnte Capgemini mit einer Rendite von 59,02 Prozent überzeugen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Ergebnisse. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weisen darauf hin, dass die Capgemini-Aktie eine gute Performance aufweist. Daher erhält sie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Capgemini-Aktie überverkauft ist, was zu einem weiteren "Gut"-Rating in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält die Capgemini-Aktie aufgrund der positiven Entwicklungen in verschiedenen Bereichen ein "Gut"-Rating.

